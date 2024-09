MOTOCROSS MXGP, Prado vince in Spagna e si conferma campione 2° titolo consecutivo per lo spagnolo, vicino all'addio per passare al Supercross e Pro Motocross in sella alla Kawasaki ufficiale.

Profeta in patria Jorge Prado che in quella che potrebbe essere la sua ultima prova in MXGP si conferma campione della classe regina. Arrivato al Gran Premio di Castilla La Mancha con 7 punti su Gajser, lo spagnolo vince l'appuntamento conclusivo della stagione e conquiste il suo quarto titolo iridato nel motocross, compresi anche quelli in MX2 nel '18 e nel '19. Probabilmente un addio in grande stile, considerando che sembra imminente il suo trasferimento negli Stati Uniti per correre nel Supercross e Pro Motocross con la Kawasaki ufficiale.

Un sorpasso quasi in extremis per Prado, salito in vetta alla classifica solo nella precedente tappa in Cina, dopo un lungo inseguimento su Tim Gajser. Le distanze risicate permettevano allo sloveno di crederci, ma con obbligo di successo. E sulla carta era ancora in corsa pure Jeffrey Herlings, per quanto il -48 (con 60 punti sul piatto) lasciasse poche speranze. Prado non può permettersi una mera amministrazione e infatti non si limita a ciò, anzi in avvio è il più determinato: sua la gara di qualifica, con Gajser e Herlings a seguire, e sua pure gara1, di nuovo sullo sloveno e con Seewer a completare il podio.

Herlings è 6° e definitivamente fuori dai giochi, restano gara2 e 12 punti a separare i contendenti al titolo. Ora Prado può davvero permettersi di darsi ai calcoli, perché Gajser deve vincere e sperare in un disastro del capoclassifica. Eppure lo spagnolo non s'accontenta di far presenza, spinge e incappa pure in un'uscita di pista, fortunatamente per lui senza conseguenze. Alla fine è 4° proprio dietro al rivale, mentre Herlings va a prendersi la manche davanti a Febvre. Prado festeggia Gran Premio e secondo titolo mondiale in fila davanti al suo pubblico, ottimo modo per salutare il circus: ora spetta ai suoi contendenti sconfitti litigarsene l'eredità.

