MXGP: Prado vince in Trentino ma "perde" su Renaux

Al quarto tentativo il capoclassifica Jorge Prado trova il primo successo stagionale, eppure, ironia della sorte, vede ridursi il vantaggio su chi insegue. Nel Gran Premio del Trentino lo spagnolo fa primo e terzo e s'impone su Maxime Renaux, doppiamente secondo e d'argento anche nella gara di qualifica. Nella quale Prado incappa in un errore, fa 10° e conquista solo un punto: per il GP non cambia nulla, nella generale invece il francese supera Herlings – vincitore in gara2 ma solo 7° e 9° nelle altre – e ne recupera 7 sul capolista della Gas Gas, ora a +17. Seguono lo stesso Herlings e Febvre, che stanno a -26 e -35.

Ciccata la qualifica – vinta da Febvre su Renaux e Fernandez – Prado si riscatta dominando gara1, iniziata con l'holeshot e proseguita con una fuga in solitaria. Febvre e Herlings sono coinvolti in una caduta di gruppo e finiscono indietro, così a podio vanno Renaux e Fernandez, seguiti dagli azzurri Guadagnini e Forato. Decisamente più divertente gara2: Prado tenta la fuga, Renaux e Herlings lo riacciuffano in simultanea e ne nasce un lungo triello fatto di sorpassi e controsorpassi. Che alla fine, in un certo senso, fa contenti tutti: Herlings la spunta e vince la prova, Renaux è secondo e accorcia sulla vetta, Prado chiude il podio e sblocca la casella “Gran Premi vinti”.