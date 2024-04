MOTOCROSS MXGP, Sardegna: dominio assoluto di Prado Continua il dominio di Jorge Prado nel mondiale motocross: lo spagnolo vince anche il GP di Sardegna e allunga in testa alla classifica.

Cinque manche vinte su sei disputate: al momento è un dominio incontrastato di Jorge Prado nella MXGP. Lo spagnolo, campione in carica, fa bottino pieno anche in Sardegna e allunga in testa alla generale. 50 i punti conquistati dal pilota della GASGAS in Italia: dopo 3 round sono già 174 in classifica, a +17 su Tim Gajser con lo sloveno che sembra essere l'unico in grado di mantenere il ritmo di Prado. Che lascia le briciole agli avversari fin da gara1: solo l'holeshot è di Seewer, poi lo spagnolo lo supera alla seconda curva e prende il largo. Gajser prova a resistere ma resta sempre a debita distanza. Alla fine facile vittoria per il campione del mondo davanti all'alfiere Honda e a Jeffrey Herlings, autore di una bella rimonta dal sesto posto.

Se possibile, la seconda manche è ancora di più un assolo di Prado, in testa appena si abbassano i cancelletti del tracciato di Riola Sardo. Il numero 1 non fa sconti, va in fuga e si prende il doppio successo. Alle sue spalle Herlings cade, mentre si trovava in seconda posizione, e consente a Gajser di prendersi punti importanti in ottica campionato. In MX2 continua la marcia trionfale per Kay de Wolf: l'olandese della Husqvarna fa 3 su 3 e nella generale comanda con 29 punti di vantaggio su Langenfelder. Weekend complicato per Andrea Adamo: l'azzurro, iridato nel 2023, viene squalificato nella seconda manche per un'irregolarità in pit lane. Il 20enne siciliano proverà a rifarsi nell'altra gara di casa, in Trentino il prossimo weekend.

