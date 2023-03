MOTOCROSS MXGP, Sardegna: Herlings fa 100 in carriera Con due secondi posti Jeffrey Herlings si prende la vittoria numero 100 in carriera nel GP di Sardegna, seconda prova del Mondiale Motocross. Prado resta leader della MXGP.

MXGP, Sardegna: Herlings fa 100 in carriera.

La seconda tappa del Mondiale Motocross, la prima del 2023 in Italia, consegna due bellissime storie: la consacrazione di Jorge Prado dopo anni passati alle spalle dei big e il ritorno dell'olandese dalle infinite resurrezioni sportive, Jeffrey Herlings. Ed è proprio quest'ultimo, più di chiunque altro, a prendersi la scena in Sardegna: non è arrivato un successo di manche per l'alfiere KTM ma i due secondi posti ottenuti sono bastati per conquistare la vittoria generale del Gran Premio. Ed è la numero 100 in carriera per un pilota che ha fatto la storia del motocross: 5 titoli mondiali, 3 nella MX2 e 2 nella MXGP.

Poi l'infortunio al piede che lo ha tenuto fuori per tutto lo scorso anno, prima di riprendersi ciò che gli spettava. Gli avversari però non mancano, a partire proprio da Prado che – dopo la vittoria all'esordio in Argentina – ha confermato la leadership in classifica, portandosi a quota 100 punti. E' stata una gara “double face” per lo spagnolo della Gas Gas che ha dominato la prima manche, con holeshot e fuga fin dai primi giri, ma poi ha faticato nella seconda chiusa soltanto in sesta posizione.

A Riola Sardo c'è stata gloria anche per Glenn Coldenhoff che ha sfruttato a pieno la potenza della sua Yamaha per fare il vuoto e salutare gli altri nella seconda gara. Prova in chiaroscuro per gli italiani: il migliore di entrambe le manche è stato Alberto Forato – ottavo nella prima, nono nella seconda – mentre Mattia Guadagnini ha chiuso rispettivamente al 10° e 12° posto. MXGP che ora tornerà protagonista tra due settimane con il GP di Svizzera, terzo round mondiale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: