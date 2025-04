MOTOCROSS MXGP, Sardegna: tanti colpi di scena, vince Febvre Romain Febvre trionfa in Sardegna, quarto appuntamento del Mondiale Motocross. Il pilota francese ritrova un successo che gli mancava da due anni. Bene anche la Fantic con Coldenhoff e Bonacorso mentre Tim Gajser mantiene la leadership nella classe MXGP.

MXGP, Sardegna: tanti colpi di scena, vince Febvre.

A Riolo Sardo lo spettacolo e i colpi di scena sono sempre assicurati. La quarta prova del mondiale Motocross coincide con il ritorno alla vittoria di Romain Febvre: l'ultimo sigillo del francese nella MXGP risaliva addirittura al 2023. Un'eternità, per un pilota che è stato anche campione del mondo nel corso della sua carriera. La differenza, Febvre, l'ha fatta conquistando gara2 dopo una prima manche “sottotono”, chiusa in quarta posizione. Qui è Lucas Coenen a sbaragliare la concorrenza e regalarsi il primo successo di manche nella classe regina con una prova autoritaria: in testa dal primo all'ultimo giro – dopo l'holeshot della Ducati di Seewer – e anche con una caduta a tre giri dalla fine, prima di rialzarsi e trionfare comunque.

Gara2, invece, è stato un susseguirsi di cambi al vertice: dalla solita partenza a razzo di Seewer a Gifting e Gajser, passando per un “commovente” Jeffrey Herlings all'ennesimo rientro post-infortunio. A spuntarla, nella seconda metà, è stato come detto Romain Febvre con Glenn Coldenhoff che, per un solo punto, non è riuscito a portare la Fantic ad uno storico successo. La casa italiana si deve accontentare del 2° posto dell'olandese e il 4° del bergamasco Andrea Bonacorsi, unico pilota azzurro al via in Sardegna. Gajser mantiene la vetta del mondiale, a +34 su Febvre e +59 su Coldenhoff. Prossimo round ancora nel Bel Paese, sul circuito di Pietramurata in Trentino.

