MxGp, si riparte dall'Argentina: il borsino dei favoriti

Dall'8 marzo al 20 settembre, dall'Argentina alle corse "Down under", al termine del trittico di fine estate Turchia – Cina – Australia. Riparte nel fine settimana il Mondiale di motocross, con la MxGp e la Mx2 che affronteranno 19 weekend di gara più il Motocross delle Nazioni del 4 ottobre, stavolta in programma in Francia.

A farla da padrone sarà di nuovo l'Europa, ospitando 14 tappe, tre delle quali saranno in Italia: il 12 aprile in Sardegna, il 19 aprile in Trentino e il 21 giugno in Toscana. Due i gran premi in programma in Asia (Turchia e Cina), uno in Oceania, uno in Africa (Sudafrica) e uno in Sud America, proprio quello inaugurale.

Si riparte da Romain Febvre campione di MxGp – tornato il numero 1 al mondo dopo 10 anni – e da Simon Langenfelder vincitore della Mx2, ma con una novità: gli avversari del tedesco per tutta la passata stagione, Kay de Wolf e Andrea Adamo, hanno fatto il salto di categoria. L'olandese, 22 anni da compiere a settembre, è salito in classe regina dopo un primo e un secondo posto al piano di sotto, mentre l'italiano, di un anno più grande, fu campione nel 2023, aggiungendo poi a quel trionfo un sesto e un terzo posto nelle due annate successive.

Entrambi cercheranno di stupire al proprio anno da matricole, per poi puntare all'affermazione ai massimi livelli in quelli successivi, ma, con ogni probabilità, solo Adamo sarà al via in Argentina, perché de Wolf si è infortunato al pollice e ha anche subito un intervento chirurgico. Altre due sono le assenze pesanti già confermate, ma non per motivi fisici: Valentin Guillod ha scelto di disputare il Supercross 250 East Coast, negli Stati Uniti, mentre Glenn Coldenhoff resterà fuori dal Mondiale, nonostante il terzo posto dello scorso anno, costretto ad aprirsi un team e a correre in Brasile.

E allora, occhi puntati sui favoriti che restano, a partire da Tim Gajser, lo scorso anno lanciatissimo e quasi imbattibile fino al quinto weekend di gara, prima che un infortunio patito in pista lo eliminasse dalla corsa al Mondiale, salvo rientrare nel finale. Poi c'è il 34enne Febvre, galvanizzato da una seconda corona mondiale forse un po' inaspettata, a cui proverà a dare seguito. A proposito di ritorni, il 2025 ha visto l'ennesimo rientro di Jeffrey Herlings, pilota che detiene il record di vittorie nel circuito – 112 –, nonché autore della stagione più impressionante della storia, nel 2018, con 933 punti ottenuti su 1000 disponibili, ma anche un motociclista che corre sempre al limite e che spesso è stato protagonista di incidenti devastanti. Se riuscisse a concludere un'annata senza intoppi, allora il cinque volte campione del mondo potrebbe diventare il favorito numero 1 nella corsa al titolo. Una corsa da cui, però, non si può escludere Lucas Coenen, rivale di Febvre nel finale del 2025, poi chiuso al secondo posto, con 39 punti di distacco dal francese.







