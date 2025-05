MXGP, Spagna: Febvre si prende successo e vetta mondiale

Weekend da incorniciare per Romain Febvre al Gran Premio di Lugo, in Spagna, ottavo appuntamento del Mondiale Motocross. Il francese della Kawasaki ha conquistato la vittoria in Gara 1 e, grazie al secondo posto in Gara 2, ha chiuso il fine settimana con 47 punti. Nonostante il tracciato reso insidioso dalla pioggia, Febvre ha dominato la prima manche: partenza perfetta e ritmo insostenibile per gli avversari. Dopo la caduta di Jeremy Seewer nelle fasi iniziali, il francese ha amministrato il vantaggio chiudendo davanti a Renaux e Fernandez.

Nella seconda manche, sul gradino più alto del podio, è salito il giovane belga Lucas Coenen, in sella alla KTM. Colpi di scena in Gara2: Febvre parte in testa ma scivola al secondo giro. Ne approfitta Coenen, che passa al comando e vince con grande autorità. Il neo-leader della MXGP riesce comunque a risalire fino alla seconda posizione con una gran rimonta davanti a Vlaanderen. In classifica generale Febvre ora guida con 386 punti, davanti a Coenen a quota 337. Prossima tappa mondiale a fine maggio in Francia, a Saint-Jean-d’Angély, casa proprio di Romain Febvre, deciso a difendere la sua nuova leadership.