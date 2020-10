MXGP, Spagna: Jorge Prado domina il GP di casa

Un dominio assoluto: Jorge Prado ha lasciato le briciole ai suoi rivali nel Gran Premio di Spagna della MXGP, corso ad Arroyomolinos. Lo spagnolo, beniamino di casa, ha realizzato una doppietta imponendosi sia in gara-1 che in gara-2. Per Prado, inoltre, la soddisfazione di aver centrato due holeshot, due partenze a razzo all'abbassamento dei cancelletti. Da lì un assolo totale per il pilota KTM che ha condotto sempre dal primo all'ultimo metro. A sorridere, però, c'è anche Tim Gajser con lo sloveno che ha conquistato il secondo gradino del podio dopo un terzo e un secondo posto nelle manche. Piazzamenti importanti in ottica campionato dove Tony Cairoli – condizionato anche da problemi fisici – ha perso dei punti importanti, chiudendo 7° gara-1 e 6° gara-2. Ora Gajser comanda con 24 punti di vantaggio sul 35enne siciliano, già 9 volte iridato.

Buone prestazioni anche per il francese Romain Febvre con l'alfiere della Kawasaki salito sul podio in entrambi i round, prima secondo e poi terzo. Non c'è un momento di sosta per la carovana del motocross con i piloti del Mondiale già protagonisti nel prossimo fine settimana sulla sabbia di Lommel, in Belgio.