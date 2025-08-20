MXGP, Svezia: dominio di Febvre
Romain Febvre domina e si porta a casa il Gran Premio di Svezia, allungando in classifica sul rivale Lucas Coenen.
Il Gran Premio di Svezia non ha tradito le attese. Sullo storico tracciato di Uddevalla, Romain Febvre ha vissuto un weekend da incorniciare, dominando in lungo e in largo e portando a casa entrambe le manche della MXGP. Il francese della Kawasaki, grazie a questa doppietta, consolida così la leadership in campionato: ora sono 41 i punti di vantaggio sul rivale Lucas Coenen, apparso in difficoltà e soltanto ottavo di giornata, complice anche una caduta in gara2. Alle spalle di Febvre, sul podio salgono i due olandesi Jeffrey Herlings e Calvin Vlaanderen, protagonisti di una bagarre spettacolare insieme a Maxime Renaux e al beniamino di casa Isak Gifting.
Proprio lo svedese ha fatto sognare il pubblico: all’ultimo giro era addirittura riuscito a passare in testa, ma una caduta a solo mezzo giro dal traguardo lo ha costretto a dire addio a una vittoria storica. Per quanto riguarda gli italiani, weekend in salita: Andrea Bonacorsi chiude nono assoluto, Mattia Guadagnini diciassettesimo, mentre la wildcard Yuri Pasqualini conclude ventisettesimo.
Nella MX2 il successo va al leader del mondiale Simon Langenfelder, davanti a Kay de Wolf e all’azzurro Andrea Adamo, capace di imporsi in gara1 ma soltanto terzo nella generale. Il mondiale motocross non si ferma: tra appena una settimana si torna in pista, questa volta ad Arnhem, in Olanda.
[Banner_Google_ADS]