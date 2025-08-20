MOTOCROSS MXGP, Svezia: dominio di Febvre Romain Febvre domina e si porta a casa il Gran Premio di Svezia, allungando in classifica sul rivale Lucas Coenen.

MXGP, Svezia: dominio di Febvre.

Il Gran Premio di Svezia non ha tradito le attese. Sullo storico tracciato di Uddevalla, Romain Febvre ha vissuto un weekend da incorniciare, dominando in lungo e in largo e portando a casa entrambe le manche della MXGP. Il francese della Kawasaki, grazie a questa doppietta, consolida così la leadership in campionato: ora sono 41 i punti di vantaggio sul rivale Lucas Coenen, apparso in difficoltà e soltanto ottavo di giornata, complice anche una caduta in gara2. Alle spalle di Febvre, sul podio salgono i due olandesi Jeffrey Herlings e Calvin Vlaanderen, protagonisti di una bagarre spettacolare insieme a Maxime Renaux e al beniamino di casa Isak Gifting.

Proprio lo svedese ha fatto sognare il pubblico: all’ultimo giro era addirittura riuscito a passare in testa, ma una caduta a solo mezzo giro dal traguardo lo ha costretto a dire addio a una vittoria storica. Per quanto riguarda gli italiani, weekend in salita: Andrea Bonacorsi chiude nono assoluto, Mattia Guadagnini diciassettesimo, mentre la wildcard Yuri Pasqualini conclude ventisettesimo.

Nella MX2 il successo va al leader del mondiale Simon Langenfelder, davanti a Kay de Wolf e all’azzurro Andrea Adamo, capace di imporsi in gara1 ma soltanto terzo nella generale. Il mondiale motocross non si ferma: tra appena una settimana si torna in pista, questa volta ad Arnhem, in Olanda.



