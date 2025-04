Mxgp, Tim Gejser domina in Trentino. Adami vince il round di Mx2

Tim Gajser è inarrestabile. Lo sloveno vince anche il quinto round del Mondiale di motocross Mxgp e allunga in testa la classifica. Il terzo successo stagionale arriva in Trentino dove Gajser fa en plein, prendendosi sia gara-1, sia gara-2 e lasciando a Romain Febvre solo la piazza d'onore in entrambe le prove. Nella prima manche lo sloveno resta nella scia del francese per tutta la corsa, salvo poi passare all'attacco a 3 minuti e due giri dalla fine, sfruttando un errore nella tornata finale per scappare. In gara 2 mette le cose in chiaro sin da subito, portandosi rapidamente in testa. Nessuna chance di rientro per gli avversari, Gajser domina anche qui e si prende l'intera posta dei 50 punti in palio, salendo a 274 nel Mondiale. Già netta la distanza rispetto a Febvre, che ora è a 235, mentre è lontanissimo il terzo classificato di giornata, Glenn Goldenhoff, con 196 punti totali. In pista si è rivisto dopo tre anni e mezzo anche il nove volte campione del mondo Tony Cairoli su Ducati, in sostituzione dell'infortunato Mattia Guadagnini. L'iconico numero 222 ha chiuso gara 1 al tredicesimo posto, mentre nella seconda è andato peggio, finendo diciannovesimo.

Squillo azzurro nella Mx2, con Andrea Adamo che torna al successo in Trentino dopo due anni dando una spallata al Mondiale. L'italiano ottiene un terzo e un secondo posto e, pur non vincendo né gara-1, né gara-2, beffato proprio all'ultimo giro dal francese Thibault Benistain, fa della costanza la propria arma, sfruttando le sbavature degli avversari per mettere la KTM numero 80 davanti a tutti nella classifica di giornata. Una vittoria che gli consente di tornare sul podio virtuale del mondiale al terzo posto con 213 punti, 18 in meno del leader Kay de Wolf. Il motocross non si ferma neanche a Pasqua e tornerà in pista già nel lunedì dell'Angelo, in Svizzera, sul circuito di Frauenfeld.