MXGP: Tony Cairoli cade e chiude terzo il mondiale vinto da Gajser

Con il mondiale già nella mani di Tim Gajser, l'ultimo appuntamento della stagione della MXGP metteva in palio i posti sul podio del campionato 2020. Tony Cairoli chiude sul gradino più basso del podio un mondiali che alla fine resterà amaro per il siciliano, come spesso ha ricordato. In gara1 vince Romain Febvre. Il pilota della Kawasaki s'impone su Tim Gajser con quasi due secondi di vantaggio e ben oltre 25 su Jeremy Seewer. Un podio che ha permesso al pilota svizzero di supera Cairoli, sesto al traguardo della prima manche, di appena un punto e rimandare tutto a gara2 per assegnare il secondo posto nel mondiale. Un risultato finale deciso dopo pochi metri dopo l'apertura del cancelletto.





Arnaud Tonus ha attaccato subito Cairoli all'interno e lo ha costretto ad andare sul terrapieno esterno della prima curva. Nello scontro la leva del cambio della moto di Cairoi si è rotta mettendo fuorigioco l'italiano. Per lo svizzero è stata una gara da gestire, tanto da essere poi superato da Gajser, Febvre, Paulin. Per il viceampione del mondo è bastato ampiamente il quarto posto finale per prendersi la seconda piazza iridata. La classifica di giornata ha visto il successo di Tim Gajser con 47 punti davanti a Febvre e Paulin. Nel mondiale, Gajser ha concluso con 720 punti davanti alla Yamaha di Jeremy Seewer 618 e a Tony Cairoli terzo nel mondiale con 599 punti.