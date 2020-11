MXGP: Tony Cairoli eterno, 1° al GP del Trentino

Tony Cairoli è sempre più nella leggenda del motocross. Il 9 volte campione del mondo - nonostante una stagione ormai compromessa - ha vinto il GP del Trentino, sedicesimo appuntamento della MXGP. Sul tracciato di Pietramurata, nel primo dei 3 round in programma in Italia, il pilota della KTM ha chiuso entrambe le manche al secondo posto. In gara-1 alle spalle di Tim Gajser, in gara-2 dietro a Clemente Desalle. Nella combinata ha quindi collezionato 44 punti totali, uno in più di Gajser che ha, però, ipotecato il titolo. Lo sloveno ha ora 73 punti di vantaggio su Cairoli, quando ne restano solo 100 da assegnare. Il quarto mondiale in carriera – il terzo nella MXGP - sembra sempre più vicino per Gajser, in testa con 626 punti rispetto ai 553 del siciliano.Già mercoledi, nel GP di Pietramurata, il pilota Honda potrebbe festeggiare il successo finale. Sul podio, in gara-1, c'è anche Jeremy Seewer alle spalle di Gajser e Cairoli con lo svizzero che consolida il terzo posto nella generale davanti a Romain Febvre e Jorge Prado, con lo spagnolo ancora ai box per la positività al Covid. In gara-2, invece, terzo ha chiuso il francese Gautier Paulin che si è tenuto dietro nelle ultime curve proprio Gajser, non consentendogli di portarsi a casa il successo finale.









Per Cairoli, a 35 anni e con noie al ginocchio, la soddisfazione di essere ancora lì a giocarsela e vincerla con i più forti della disciplina: il #222 è alla vittoria numero 92 della sua straordinaria carriera. In Trentino, inoltre, si è corsa anche la quinta tappa del Mondiale Motocross femminile con il trionfo della neozelandese Courtney Duncan che raggiunge così in vetta alla classifica Van De Ven: 207 punti a testa.