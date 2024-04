MOTOCROSS MXGP, Trentino: Prado fa 4 su 4 Continua la marcia perfetta dello spagnolo nel mondiale motocross: quarto successo in altrettanti round per l'alfiere GASGAS sempre più in vetta alla MXGP.

Al momento non c'è storia. Jorge Prado continua nel suo dominio assoluto e infila il quarto successo in altrettanti round della MXGP. Dopo il successo in Sardegna, lo spagnolo – campione in carica – si ripete anche nel GP del Trentino, sul tracciato di Pietramurata. Tutto questo nonostante una qualifica complicata, chiusa soltanto al 17° posto a causa di un problema alla sella. Poi però è stata lotta vera nelle due manche. In gara1 il pilota GASGAS firma l'holeshot e prova subito ad andare in fuga. Questa volta però i rivali lo marcano stretto e, nell'ultima parte, Prado deve cedere il passo prima a Romain Febvre e poi a Tim Gajser. Vince il francese della Kawasaki con lo spagnolo che chiude terzo e limita i danni. In gara2, invece, arriva il riscatto: altra miglior partenza per Prado e altra lotta al verice assieme a Febvre. Il transalpino però commette l'unico errore di un gran weekend e sbaglia a metà gara dovendosi accontentare della quinta piazza. Prado è inarrestabile e porta a casa altri 45 punti che gli consentono di salire a quota 219 nella generale, +13 su Gajser e +45 sullo stesso Febvre. Il mondiale motocross lascia l'Italia ma non l'Europa: prossimo appuntamento il 4-5 maggio ad Agueda, in Portogallo.

