MXGP Turchia: a Seewer la prima, a Prado la seconda manche

Tutto ancora da decidere nel mondiale di Motocross Mxgp, quando mancano due tappe alla fine della stagione, quelle di Shanghai e Cozar, e sono solo 14 le lunghezze a separare il capo-classifica Tim Gajser ed il Campione del Mondo in carica Jorge Prado. E' questo il dato più interessante dopo il Gran Premio di Turchia diciottesimo appuntamento stagionale.

Quasi inutile parlare di grande spettacolo quando si danno battaglia questi funamboli a due ruote. Prima manche dominata dallo svizzero Seewer capace di mettere dietro il francese Renaux e lo spagnolo Prado. Quarto, in prima manche, il leader Gajser.

Ottimo il comportamento dei piloti italiani con Bonacorsi quinto e Forato ottavo. La combo sorride a Prado che vincendo la seconda manche strappa 45 punti totali contro i 40 di Tim Gajser e lo svizzero Jeremy Seewer rispettivamente secondo e terzo di manche.

Nell'ordine i due francesi Febvre e Renaux finiscono quarto e quinto. Bonacorsi chiude la seconda con l'ottavo posto che gli vale i 29 punti totali. Quando mancano due tappe alla fine di uno straordinario Mondiale MXGP Gayser ha un vantaggio di 14 punti su Prado; 910 per lo sloveno, 896 per lo spagnolo. Non è lontano il terzo in classifica generale l'olandese Herlings che di punti ne ha 857. Poi il vuoto con Seewer a quota 632. Sono i primi tre a giocarsi le posizioni del podio nei prossimi due MXGP.