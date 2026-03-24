MOTOCROSS Nel MXGP di Andalusia c'è un solo protagonista: Lucas Coenen Il pilota belga è l'assoluto protagonista della seconda prova della stagione, la prima in Europa

Nel MXGP di Andalusia c'è un solo protagonista: Lucas Coenen.

Il Mondiale Motocross 2026 sbarca in Europa e lo fa con una tappa che lascia subito il segno. Ad Almonte, nel cuore dell’Andalusia, il secondo round stagionale regala spettacolo, conferme e qualche sorpresa, su un tracciato sabbioso tanto affascinante quanto selettivo. Un mix insidioso di tratti molli e profondamente scavati alternati a sezioni più compatte ha messo a dura prova tecnica, resistenza e strategia dei piloti.

in dalle prime battute del weekend si è capito che il livello sarebbe stato altissimo. E nella MXGP, la classe regina, c’è stato un solo, grande protagonista: Lucas Coenen. Il belga firma un fine settimana semplicemente perfetto. Pole position, vittoria nella manche di qualifica e doppietta nelle gare della domenica: 60 punti su 60, senza lasciare nulla agli avversari. Un dominio netto, costruito con ritmo, precisione e una superiorità evidente su ogni tipo di fondo. Coenen non solo vince, ma manda un messaggio forte al campionato: è lui l’uomo da battere.

Alle sue spalle si rivede un solidissimo Jeffrey Herlings, due volte secondo e sempre competitivo, anche se mai realmente in grado di impensierire il leader del weekend. Completa il podio Tim Gajser, costante e concreto, ma ancora lontano dalla forma necessaria per lottare per la vittoria. Per lo sloveno arriva comunque un segnale positivo: primo podio con Yamaha, anche se il lavoro da fare resta tanto.

Con questo risultato, la tabella rossa cambia padrone: è proprio Coenen a salire in vetta al mondiale, confermandosi il pilota più in forma in questo avvio di stagione. Dietro ai primi tre, la battaglia è serrata. Maxime Renaux resta agganciato al gruppo di testa ma non riesce a trovare lo spunto decisivo per salire sul podio. Segnali incoraggianti invece per Andrea Adamo, in crescita e autore di un ottimo quarto posto in gara 2, a un passo dalla top 3.

Weekend da dimenticare per Ruben Fernandez, che davanti al pubblico di casa non riesce a entrare nemmeno nei primi dieci, deludendo le aspettative. Giornata complicata anche per Romain Febvre: dopo una buona prima manche, il francese è protagonista di una caduta pesante in gara 2 che richiede l’intervento dei soccorsi. Fortunatamente senza gravi conseguenze, ma è uno stop che pesa. Tra gli italiani, da segnalare la top 10 conquistata da Alberto Forato su Fantic, mentre Mattia Guadagnini resta più attardato, lontano dalle posizioni che contano.

Almonte chiude così un weekend intenso e indicativo: il mondiale è appena iniziato, ma una certezza già c’è. Lucas Coenen ha acceso la miccia e adesso tutti sono chiamati a rispondere, già dalla prossima settimana con il terzo appuntamento della stagione in Svizzera.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: