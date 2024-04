RALLY Nel weekend si corre il 23° Rally Bianco Azzurro Sabato 4 e domenica 5 maggio è in programma il Rally Bianco Azzurro, organizzato dalla Scuderia San Marino. Numeri importanti e tracciato rinnovato: presenti anche degli stage in notturna su "La Casa-Canepa". Arrivo previsto alle 14.20 a Serravalle.

Nonostante varie vicissitudini, il Rally Bianco Azzurro si farà ed è pronto – come sempre – a dar spettacolo. La gara organizzata dalla Scuderia San Marino, in programma nel weekend del 4 e 5 maggio, vede un tracciato rinnovato con ben 7 prove speciali in programma: il sabato è interamente dedicato a “La Casa-Canepa” e si correrà anche in notturna - con due stage alle 19.07 e alle 21.12 – la domenica il clou quando farà il suo ingresso nella tabella tempi anche la “Corianino-Valdragone” da ripetere per tre volte, oltre al bis de “La Casa-Canepa”.

Un Bianco Azzurro che, quindi, toccherà i punti cardine del rally sammarinese e che vede la presenza sia del Moderno che dello Storico. Si sono chiuse le iscrizioni, con numeri e nomi importanti come testimoniato dal presidente della Scuderia Roberto Selva. Lo scorso anno il successo andò a Roberto Vellani davanti a Jader Vagnini. Nel 2022 invece toccò ad Alessio Pisi trionfare nel Moderno. L'italo-sammarinese ci riproverà così come Nemo Mazza, uno dei più attesi nello Storico.

Nel servizio le interviste a Roberto Selva (presidente Scuderia San Marino), Michele Trevisan (Segretario Generale FAMS), Alessio Pisi (pilota Moderno) e Nemo Mazza (pilota Storico)

