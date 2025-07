RALLY Nel weekend torna il San Marino Rally La 53ª edizione porta a San Marino il Campionato Italiano Terra, il Tricolore Storico e lo Junior Sparco.

È un crocevia di competizioni la 53ª edizione del San Marino Rally: sabato e domenica, su un percorso rinnovato rispetto agli anni scorsi, le strade della Repubblica e del Montefeltro saranno teatro della 4ª tappa del Campionato Italiano Terra, del Tricolore Storico e del Campionato Junior Sparco.

Sarà il giro di boa per quel che riguarda il Terra, dove la classifica è ancora cortissima: Ciuffi comanda di due punti sul campione in carica Battistolli e non troppo lontani ci sono il giovane Trentin e il pluricampione italiano Andreucci. Ma ci saranno anche tanti stranieri, come il finlandese Korkhola, il belga Molle e lo svedese Hallberg. A far da portacolori per San Marino ci sarà Jader Vagnini, su Skodia Fabia RS.

San Marino in prima fila nello Sparco Junior, dove Giacomo Marchioro è a 6,5 punti dal capoclassifica Greco; altri protagonisti attesi, Dallapiccola e Ricciu.

Parterre internazionale anche per l'Historic, col monegasco Sipsz, il qatariota al Thani e il francese Medici. E nelle Due Ruote Motrici tra i protagonisti ci sarà il sammarinese Nemo Mazza, della Scuderia San Marino, attuale capolista. Tra piloti e navigatori sono 16 i biancazzurri in gara in un evento con apertura e chiusura nel centro storico, rispettivamente sabato alle 13:45 e domenica alle 17:05.



