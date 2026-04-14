Nemo Mazza terzo assoluto all'Historic Rally Fafe in Portogallo

Podio europeo per il pilota sammarinese Nemo Mazza, portacolori della Scuderia San Marino, che ha conquistato il terzo posto assoluto all’Historic Rally Fafe, in Portogallo, prova su sterrato del FIA European Historic Rally Championship. Al debutto all’estero e per la prima volta affiancato da Mauro Marchiori alle note, Mazza ha portato la sua Ford Escort RS 1800 MKIII sul podio al termine di una gara combattuta, che lo ha visto più volte tra i protagonisti di vertice.

Un risultato significativo per Mazza, che corre nei rally solo dalla fine del 2022 ma ha già ottenuto successi importanti, tra cui il titolo Due Ruote Motrici nel Campionato Italiano Rally Terra Storico conquistato lo scorso anno. “Il terzo posto premia la nostra caparbietà - dichiara il pilota - e ci dà la spinta giusta per proseguire nel Campionato Europeo Rally Storici, cui siamo iscritti e che proseguirà con gli impegni in Grecia, Finlandia, Svezia e Italia”, ha aggiunto. “Nel mio programma anche il San Marino Rally ed il Rally Vermentino della serie tricolore italiana. Un ringraziamento di cuore va alla scuderia San Marino per l’appoggio importante che ci dà e alla nostra Federazione”.







