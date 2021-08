Neuville guida dopo 15 Speciali

Il padrone di casa Thierry Neuville è al comando del Rally del Belgio. Dopo 15 prove speciali il pilota Hyundai precede il compagno di scuderia Craig Breen che ha un ritardo minimo, appena 10''1. La lotta per la vittoria del Rally Belgio 2021 si annuncia così apertissima tra le due Hyundai, che invece hanno un ottimo margine di vantaggio nei confronti di tutti gli inseguitori. Le tre Toyota che occupano la terza, la quarta e la quinta posizione con Evans,Rovanpera e Ogier staccati 42”4,45”7 e 46”7. Tutto sarà deciso nelle ultime quattro prove speciali che sono in calendario per domani mattina.