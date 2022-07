RALLY Nikolay Gryazin: "E' stato bello vincere una gara importante come il rally di San Marino"

Il vincitore della 50esima edizione del Rally di San Marino, Nikolay Gryazin elogia una gara tutt'altro che semplice: "Non è stato affatto semplice, gli sterrati del San Marino sono molto belli ma anche scivolosi. Ci siamo divertiti e siamo molto soddisfatti per aver vinto una gara cosi importante". Paolo Andreucci: "Gryazin va molto forte ed era inutile prendere rischi. Sono contento perché stiamo migliorando come prestazioni e come gomme. Giacomo Costenaro: "Il risultato è positivo, ma dobbiamo migliorare ancora qualcosa".

