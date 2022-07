RALLY Nikolay Gryazin sta dominando il Rally di San Marino Il pilota russo ha vinto le prime 4 prove speciali. Bene Ceccoli e Vagnini, rispettivamente al quinto e sesto posto assoluto

Nikolay Gryazin ha fatto segnare il miglior tempo nelle prime 4 prove speciali del Rally di San Marino. Il pilota russo, al volante di una Skoda Fabia R5 e in gara più che altro per accumulare chilometri in vista dei prossimi appuntamenti iridati, ha un vantaggio di 30 secondi su Paolo Andreucci. Il leader della del campionato italiano terra, sta gestendo la seconda posizione che gli permetterebbe di incrementare il vantaggio in classifica generale. Al terzo posto, con un ritardo di 41 secondi, Massimiliano Tonso, navigato da Danilo Fappani. In quarta posizione, Giacomo Costenaro che paga un distacco di oltre 48 secondi. Bene i piloti sammarinesi. Daniele Ceccoli occupa il quinto posto davanti a Jader Vagnini. I due portacolori del Titano sono divisi da meno di 2 secondi. Nel pomeriggio sono in programma altre 5 prove speciali, con l'arrivo previsto alle 19 in centro storico, nei pressi della Cava dei Balestrieri.

