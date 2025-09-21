GRAN PREMIO NUVOLARI "Nivola" torna a San Marino: affascinante passaggio del Gran Premio Nuvolari sul Titano Grande spettacolo a San Marino per il passaggio della prestigiosa gara internazionale di regolarità per auto storiche che rende omaggio al leggendario pilota Tazio Nuvolari.

Motori accesi e tanta passione per l'edizione numero 35 del Gran Premio Nuvolari, la prestigiosa gara internazionale di regolarità per auto storiche che rende omaggio al leggendario pilota Tazio Nuvolari. La manifestazione partita da Mantova – città natale del “Nivola” - ha vissuto uno dei picchi più alti con lo sconfinamento nella Repubblica di San Marino, in cui si sono svolte le ultime prove cronometrate della seconda tappa giunta in serata a Rimini. Affascinante – come sempre – il celebre controllo a timbro in Piazza della Libertà, nel cuore del Centro Storico.

In gara le più importanti case automobilistiche: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari e Fiat alle inglesi Jaguar e Aston Martin passando per le tedesche Mercedes, Porsche e le iconiche Bugatti francesi. Un vero e proprio museo viaggiante, che ha riportato sulle strade il fascino dell'automobilismo d'epoca.



