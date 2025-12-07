FORMULA 1 Norr1s, il britannico è campione del mondo in F1

Lando Norris è il nuovo campione del mondo di Formula1. Primo titolo in carriera per il pilota britannico, che riporta la McLaren a conquistare il Mondiale piloti dopo 17 anni. A Norris basta il 3° posto nell'ultimo Gran Premio di Abu Dhabi per aggiudicarsi l'iride, mentre Max Verstappen vince la gara ma è costretto a cedere lo scettro per soli due punti. Sul podio, tra Verstappen e Norris, l'altra McLaren di Oscar Piastri. La migliore delle Ferrari è quella di Leclerc, 4°, mentre Hamilton chiude 8° in rimonta.

Una stagione inizialmente dominata dal compagno Oscar Piastri. Nella seconda parte dell’anno Norris ha rimontato, prendendo la leadership e mantenendola fino all’ultimo GP di Abu Dhabi, mostrando una maturità decisiva sotto pressione. Il successo segna anche il ritorno al titolo della McLaren del team principal italiano Andrea Stella, che - come detto - non vinceva un Mondiale piloti dal 2008 con Lewis Hamilton. Impossibile, poi, non spendere due parole per Verstappen: il pilota Red Bull, 4 volte iridato, si era ritrovato anche a 104 punti dal primo. Nel finale sono arrivati tanti risultati e una clamorosa rimonta, che non è bastata per confermare il titolo: l'olandese chiude il 2025 con più pole position e più gran premi vinti di tutti.



