FORMULA 1 Norris doma il Gp di Monaco e accorcia su Piastri nel Mondiale Il britannico guida con precisione, rintuzzando ogni attacco di Leclerc, che chiude secondo. Terzo è Piastri, ultimo Antonelli

Dalla pole al traguardo. Lando Norris sfrutta al meglio la prima posizione ottenuta in qualifica e la mantiene fino in fondo, vincendo il Gran premio di Montecarlo davanti a Charles Leclerc. Praticamente nulle le sorprese nella corsa monegasca, dove l'unico che provi a far saltare il banco è, come al solito, Max Verstappen. Visto l'obbligo di fare almeno due pit stop imposto dalla Fia in occasione di questo gran premio, l'olandese, tenta l'azione a sorpresa nella seconda parte, rimanendo fuori fino all'ultimo giro disponibile nella speranza di un incidente o di un problema a qualche auto che costringa la direzione gara a esporre una bandiera rossa, prima di rientrare per la seconda sosta.

Scenario tutt'altro che improbabile a Montecarlo, ma che non si verifica, e allora, mentre dietro Leclerc prova in ogni modo a sfruttare il tappo fatto da Verstappen, per cercare uno spiraglio che gli consenta di superare Norris, il britannico regge bene la pressione e, appena il campione del mondo va ai box, si riprende il comando e lo tiene fino in fondo. Il tutto mentre alle loro spalle, impotente, Oscar Piastri fa da spettatore non pagante e chiude in terza posizione. Verstappen termina al quarto posto, mentre quinto, con un distacco abissale e l'ennesimo team radio piccato nei confronti del proprio muretto, è Lewis Hamilton. Ultima posizione per Kimi Antonelli, in un gran premio strano e complicato disputato dalla Mercedes.

In classifica generale, Norris si avvicina al compagno di squadra Piastri, che comanda con 161 punti contro i 158 del britannico. Perde terreno da entrambi Verstappen, terzo con 136.

