Norris vince in Olanda, Antonelli (2°) allunga in vetta

Lando Norris non poteva chiedere di meglio alla domenica di Zandvoort. Il campione del mondo conquista il Gran Premio d’Olanda 2026, centra la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Budapest e regala alla McLaren il terzo successo di fila sul circuito olandese. Un trionfo costruito con strategia e sangue freddo, al termine di una gara che ha avuto praticamente tutto: pioggia, bandiera rossa, il ritiro di Max Verstappen al primo giro e un lungo duello per la vittoria.

Norris partiva dalla pole e sembrava destinato a comandare la corsa, ma la prima ripartenza ha cambiato immediatamente lo scenario. Kimi Antonelli, autore di uno scatto perfetto, si è preso la testa alla prima curva e ha condotto per gran parte della gara. Il britannico, però, non ha perso la calma: ha allungato il proprio stint, ha gestito magistralmente le gomme e, quando è arrivato il momento decisivo, ha sfruttato la maggiore freschezza degli pneumatici per tornare davanti. Un sorpasso che ha spezzato definitivamente l'equilibrio e spalancato a Norris la strada verso la bandiera a scacchi.

Una vittoria pesante, la tredicesima della carriera, che rilancia ulteriormente Norris nella rincorsa iridata. Il campione del mondo sale a 159 punti e si porta al quarto posto della classifica, a 83 lunghezze dalla vetta. Ma se Norris festeggia, Kimi Antonelli può sorridere ancora di più. Il secondo posto del giovane italiano vale oro nella corsa al titolo. Il pilota Mercedes porta il proprio bottino a 242 punti e soprattutto allunga in vetta: ora il vantaggio su Lewis Hamilton e George Russell è di 59 punti.

Ferrari invece resta ai piedi del podio. Lewis Hamilton chiude quarto, Charles Leclerc quinto, in una gara nella quale la Rossa non riesce a trasformare il buon potenziale mostrato nel fine settimana in un risultato da podio. Hamilton ha provato fino all'ultimo ad attaccare Russell, ma senza riuscire a trovare il varco decisivo.







