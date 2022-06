Nuova vita per il Crossodromo Baldasserona

La Federazione Sammarinese Motociclistica ha annunciato di aver concluso l'accordo per la gestione dell’impianto della Baldasserona con il MotoClub San Marino, che oltre a farsi carico della gestione ordinaria si occuperà anche di alcuni importanti interventi straordinari. Già dall’apertura, prevista per le ultime settimane di giugno, si potrà apprezzare il nuovo tracciato, ridisegnato per essere più performante per il motocross moderno. Sarà come sempre attivo un punto di ristoro per atleti e pubblico. È prevista per le prossime settimane anche una nuova pista mini cross, con possibilità per i giovani piloti di noleggiare le moto direttamente presso il circuito. Completeranno l’impianto i punti di lavaggio moto e le piazzole attrezzate.

