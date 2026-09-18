RALLY Nuove misure di sicurezza per il RallyLegend In vista dello svolgimento del RallyLegend, in programma dall’8 all’11 ottobre, le Istituzioni, gli organizzatori e le Forze di Polizia stanno operando in stretta collaborazione con l’obiettivo di garantire le migliori condizioni di sicurezza.

Nuove misure di sicurezza per il RallyLegend.

Considerata la rilevanza dell’evento e l’elevata affluenza prevista, è stato predisposto un dispositivo di sicurezza significativamente rafforzato, attraverso l’incremento dei presidi, del personale e delle attività di vigilanza e controllo, così da prevenire le possibili criticità e garantire, ove necessario, una tempestiva capacità di intervento. Rispetto all’edizione 2025 sono state introdotte e potenziate numerose misure e dotazioni, con l’obiettivo di innalzare ulteriormente il livello di sicurezza e migliorare complessivamente la gestione dell’evento.

* il potenziamento del personale di controllo, sia sotto il profilo numerico sia in termini di copertura dei servizi, con un incremento complessivo del 30% rispetto al 2025, pari a circa 70 unità aggiuntive; il rafforzamento del sistema di videosorveglianza, con un incremento del 30% dei punti di visualizzazione delle telecamere e l’introduzione di due body cam, non presenti nella precedente edizione. Il sistema garantirà una copertura completa del territorio interessato dalla manifestazione e rappresenterà uno degli strumenti centrali del dispositivo di prevenzione e controllo. Già nella precedente edizione la videosorveglianza si è dimostrata particolarmente efficace, consentendo di ricostruire con precisione episodi illeciti, identificare i responsabili e assicurarli all’Autorità giudiziaria; l’utilizzo di droni di ultima generazione, dotati di sistemi impermeabili e di termocamera per la visione notturna, a supporto delle attività di monitoraggio e controllo

* la riduzione del numero delle vetture ammesse alla manifestazione, fissato in 140 equipaggi, con una diminuzione di 40 vetture rispetto al 2025, anche allo scopo di consentire una migliore gestione della viabilità, degli orari e delle chiusure previste;

* l’ampliamento della capienza dei parcheggi destinati ai visitatori, con la possibilità di attivare, ove necessario, ulteriori aree dedicate;

* l’attivazione di canali informativi dedicati per fornire assistenza e informazioni al pubblico: • e-mail: info@rallylegend.com • telefono: 337 1009702

Il complesso delle misure adottate è finalizzato non soltanto alla prevenzione delle possibili situazioni di rischio, ma anche ad assicurare una gestione ordinata, coordinata e tempestiva di ogni eventuale necessità che dovesse emergere durante la manifestazione. L’obiettivo condiviso da tutte le componenti coinvolte è consentire a cittadini, spettatori e partecipanti di vivere il RallyLegend in condizioni di sicurezza e tranquillità, favorendo la più ampia partecipazione all’evento e, al tempo stesso, contenendo per quanto possibile i disagi per la popolazione residente. Le Istituzioni, le Forze di Polizia e gli organizzatori manterranno alta l’attenzione per tutta la durata della manifestazione, assicurando il necessario coordinamento e adeguando, ove necessario, le attività di controllo e presidio all’andamento dell’evento.

Si invita pertanto il pubblico a partecipare al RallyLegend con serenità e senso di responsabilità, rispettando le indicazioni degli organizzatori e delle Forze di Polizia e contribuendo, con comportamenti corretti e responsabili, al regolare, ordinato e sicuro svolgimento di una manifestazione di grande richiamo per la Repubblica di San Marino.

Nota della Segreteria di Stato per gli Affari Interni Segreteria di Stato per l’Industria con delega allo sport

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: