Nyck DeVries è campione del mondo di Formula E.

Erano in nove a giocarsi il mondiale piloti e alla fine a spuntarla è stato l'olandese Nyck DeVries, che ha conquistato il suo primo titolo con le monoposto elettriche e ha chiuso l'E Prix di Berlino in ottava posizione. Gara 1 aveva visto Lucas Di Grassi su Audi a salire sul gradino più alto del podio, seguito da Edoardo Mortara e Mitch Evans. Ancor più scoppiettante è stata la gara di ferragosto: al via subito la bandiera rossa, l'auto di Evans rimane bloccata al centro e viene colpita in pieno da Mortara: i due piloti si auto-escludono così dalla corsa al titolo.

Alla bandiera verde la gara prosegue alternando sorpassi, dando modo a Nick DeVries di risalire fino alla settima posizione. Dopo uno scambio di posizioni al vertice, è l'incidente di Antonio Felix Da Costa a costringere i commissari a esporre nuovamente la bandiera gialla e, poi, a far scendere in pista per la seconda volta la safety car. Ritiro per il campione del mondo 2020 e un avversario in meno per DeVries che nel frattempo giunge alle spalle del podio. Ultime schermaglie finali ma la situazione al vertice rimane immutata, con la vittoria della Venturi di Norman Nato davanti a Rowland e Vandoorne e l'ottavo posto di DeVries, sufficiente a consegnare al pilota olandese la vittoria del campionato. La Mercedes si aggiudica il mondiale costruttori con 181 punti.

