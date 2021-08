FORMULA 1 Ocon trionfa in Ungheria

In Ungheria è andata in scena l'undicesima prova del Mondiale. Vince Esteban Ocon su Alpine, per lui si tratta della prima vittoria in Formula 1. Sul podio Sebastian Vettel, secondo, e Lewis Hamilton, terzo, che torna in testa al Mondiale. L'unica Ferrari che ha concluso la gara è stata quella di Carlos Sainz, arrivato quarto. Inizio di gara contraddistinto dalla bandiera rossa al primo giro dopo il contatto che ha visto coinvolti Leclerc, Bottas, Stroll e Perez.



