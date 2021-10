RIEVOCAZIONE STORICA Oggi e domani a San Marino la tappa del Motogiro 2021 In passerella anche una cinquantina di auto d'epoca

Tra oggi e domani, il Motogiro e Autogiro d’Italia farà tappa a San Marino. Si tratta della 30a edizione della Rievocazione Storica del Motogiro d’Italia, una gran fondo riservata alle moto d’epoca che richiama la corsa agonistica svoltasi dal 1953 al 1957. Partiti questa mattina dal circuito di Misano e dopo aver percorso 250 km tra le province di Rimini, Pesaro Urbino, Arezzo, e Forlì, sono arrivati in Repubblica dove hanno raggiunto il Villaggio allestito presso il parcheggio della stazione. Tanti i marchi storici presenti, tra i quali, Ducati, Gilera, Moto Guzzi, Bianchi, MV Agusta, Laverda, Moto Morini e Benelli. Stessa cosa vale per le auto con notevole presenza di Ferrari, Maserati, Lamborghini, Alfa Romeo, Mercedes, Aston Martin e Jaguar. I partecipanti si ritroveranno al Centro Congressi Kursaal per la Cena di Gala, alla presenza delle autorità sammarinesi; con ospite dell’evento Manuel Poggiali per celebrare i vent’anni dalla vittoria del suo primo titolo mondiale. Domani mattina alle 9.00, il via alla seconda tappa con gli equipaggi che ripartiranno dal Villaggio della Stazione per raggiungere Chiesanuova e lasciare San Marino, prima di attraversare gli Appennini con destinazione la città di Todi.

