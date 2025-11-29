Ogier nella storia: 9° titolo mondiale nel WRC, eguagliato Loeb

Sebastien Ogier entra nella storia del rally, vincendo il suo nono titolo iridato. Il pilota francese raggiunge il connazionale Sebastien Loeb in vetta all'albo d'oro del mondiale WRC. Ad Ogier è bastato un terzo posto al Rally dell'Arabia Saudita, ultimo appuntamento della stagione, per battere il compagno di squadra in Toyota Elfyn Evans, solo sesto. La gara invece se l'è aggiudicata il campione in carica uscente, Thierry Neuville, che ha approfittato della penalità inflitta ad Adrien Fourmaux.
