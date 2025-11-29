TV LIVE ·
13:31 Serie D 14° Giornata: Il San Marino ospita il Sora. Match clou Ostiamare – Notaresco 13:29 Hiv, diagnosi quasi dimezzate in E-R negli ultimi 19 anni. Rimini resta la provincia con l’incidenza più alta 12:31 Ogier nella storia: 9° titolo mondiale nel WRC, eguagliato Loeb 12:17 Papa Leone in Turchia, allontanato l'attentatore di Giovanni Paolo II Ali Agca 11:39 Morte 'accidentale' d'una casalinga/angelo 11:17 Cattolica, perseguita la ex e ne minaccia i familiari: arrestato 10:12 Ucraina, si dimette il consigliere Yermak: inchiesta su un presunto scandalo da 100 milioni 10:03 Allarme sicurezza per gli A320: Airbus ferma 6.000 aerei per un bug ai comandi di volo 07:41 Inquinamento e salute: dalle piante antismog alle buone abitudini. I consigli dell’esperto per difendersi
Ogier nella storia: 9° titolo mondiale nel WRC, eguagliato Loeb

29 nov 2025
Sebastien Ogier entra nella storia del rally, vincendo il suo nono titolo iridato. Il pilota francese raggiunge il connazionale Sebastien Loeb in vetta all'albo d'oro del mondiale WRC. Ad Ogier è bastato un terzo posto al Rally dell'Arabia Saudita, ultimo appuntamento della stagione, per battere il compagno di squadra in Toyota Elfyn Evans, solo sesto. La gara invece se l'è aggiudicata il campione in carica uscente, Thierry Neuville, che ha approfittato della penalità inflitta ad Adrien Fourmaux.




