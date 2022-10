RALLY Ogier vince il rally di Spagna, la Toyota festeggia il titolo costruttori Prima vittoria stagionale per il pilota francese, davanti a Neuville e Rovampera

Arriva nella penultima gara del mondiale, la prima vittoria stagionale di Sebastien Ogier. Il pluricampione del mondo ha vinto il rally di Spagna, dodicesimo appuntamento del mondiale WRC mentre la Toyota festeggia il titolo costruttori. Un successo costruito nel corso della seconda tappa, quando il portacolori della casa giapponese ha fatto segnare il miglior tempo in 4 prove speciali consecutive.

Sebastien Ogier ha chiuso con un vantaggio di 16 secondi e 4 decimi nei confronti di Thierry Neuville. Il pilota belga è stato autore di una gara bellissima e di un duello entusiasmante con Kalle Rovampera. Il pilota della Hyundai ha conquistato il secondo posto assoluto approfittando di una foratura che ha rallentato il neo campione nel corso della diciassettesima prova speciale. Nonostante lo sfortunato episodio, Kalle Rovampera ha confermato anche in Spagna tutto il suo enorme talento. Il giovane finlandese si è aggiudicato 4 delle prime 8 prove speciali ed è rimasto in lotta per il vertice fino alla sfortunata foratura nelle battute finali.

Quarta posizione per Ott Tanak. Al contrario di Rovampera, il pilota estone non è mai riuscito ad inserirsi nella lotta per il podio ed ha chiuso con un ritardo di 44 secondi. Quinta posizione per il beniamino di casa, la spagnolo Dani Sordo e sesta per il britannico Evans. Con tutti i principali titoli oramai assegnati, il mondiale WRC concluderà la stagione il prossimo mese, precisamente dal 11 al 13 novembre con il Rally del Giappone.

