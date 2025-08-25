Olanda pigliatutto in casa: doppiette in MxGp e Mx2

Jeffrey Herlings è ancora una volta profeta in patria. Per il secondo anno di fila, il pilota olandese della Ktm vince il gran premio di casa del Mondiale di motocross, categoria MxGp, ad Arnhem. Secondo assoluto è il suo compagno di squadra, Lucas Coenen, che lo segue in entrambe le gare e accorcia di 10 punti in classifica generale rispetto a Romain Febvre.

Il weekend perfetto di Herlings comincia dalle qualifiche, che l'olandese domina, e prosegue di domenica, con due manche simili, in cui il pilota Ktm resta davanti dall'inizio alla fine. Se, però, in gara-1, non ha problemi, nella seconda Coenen risale il gruppo dalla 15a alla 2a manche e lo insidia nel finale, sfiorando la vittoria. Solo quinto assoluto è Febvre, che ora guida il Mondiale con 31 punti su Coenen, migliore degli italiani è Bonacorsi, a 4 punti dal terzo di giornata. In gara-2 si rivede sul podio di manche anche Tim Gajser, che sta ritrovando la forma, dopo l'incidente che l'aveva estromesso dai giochi a fine aprile.

È lotta accesissima in Mx2, dove arriva un'altra doppietta olandese, per mano di Kay de Wolf. In gara-1, l'olandese vince davanti a Sacha Coenen e ad Andrea Adamo, con l'italiano che si conferma anche in gara-2. Nella prima manche, de Wolf non parte benissimo, ma rimonta e vince il duello con Coenen. In gara-2, l'uno contro uno è con Camden McLellan, che combatte fino all'ultimo, ma poi deve cedere strada. Con il disastro di Simon Langenfelder, lontano dal podio, de Wolf e Adamo accorciano in classifica generale: ora il tedesco guida con 15 punti sull'olandese e 38 sull'italiano. E, con ancora tre gp da disputare, tutti di fila, tra il 7 e il 21 settembre, la lotta al titolo è riaperta.







