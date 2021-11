RALLY Oltre 100 equipaggi per il 1° "Halloween Ronde"

Oltre 100 gli equipaggi iscritti alla 1^ edizione dell'Halloween Ronde, manifestazione rallistica organizzata dalla Scuderia San Marino e in programma questo weekend (13-14 novembre). Inizialmente in calendario per il 30/31 ottobre ma posticipata per la concomitanza con altri eventi, la gara partirà domenica alle 8.45 dal Wonderbay e terminerà alle 18 in Piazza Bertoldi a Serravalle dove si terranno anche le premiazioni. Dal momento che è un “ronde”, i 105 partecipanti si daranno battaglia su un'unica prova speciale – di circa 9km – da ripetere per 4 volte.

