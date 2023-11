RALLY Oltre 100 iscritti per il 3° Ronde Halloween: si corre nel weekend Sabato 4 e domenica 5 è in programma la terza edizione del rally organizzato dalla Scuderia San Marino: è partita la caccia a Jader Vagnini, vincitore dei primi due Ronde.

Una prova speciale da oltre 8km, da ripetere per 4 volte nel corso dei due giorni di gara. E' tutto pronto per la terza edizione del Ronde Halloween, il rally organizzato dalla Scuderia San Marino - ultimo appuntamento stagionale - in programma sabato 4 e domenica 5 novembre. Oltre alle circa venti “Rallystars”, pronte a dare spettacolo, saranno un centinaio gli equipaggi che prenderanno parte alla corsa. Le iscrizioni non sono ancora chiuse ma il presidente Roberto Selva si reputa già soddisfatto per un evento di grande richiamo.

Un Ronde che - come nelle due precedenti edizioni - prevede sia il moderno che lo storico. E se Marcello Colombini sarà assente illustre a causa di un piccolo problema di salute, non mancherà certamente Jader Vagnini a caccia del tris di successi. Si parte sabato sera – alle 19.22 – con la speciale “Gualdicciolo-Chiesanuova”. Nella giornata di domenica la PS verrà poi ripetuta altre tre volte in mattinata, prima dell'arrivo e delle premiazioni in Piazza Bertoldi a Serravalle.

Nel servizio le interviste a Roberto Selva (presidente Scuderia San Marino) e Jader Vagnini

