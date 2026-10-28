ECORALLY Onorificenza a Guerrini e Prusak: i complimenti di Pedini Amati, Fabbri e Valli

"Guerrini e Prusak hanno onorato al meglio San Marino" - così i Segretari di Stato Federico Pedini Amati e Rossano Fabbri e il presidente della FAMS Paolo Valli.

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