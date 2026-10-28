Onorificenza a Guerrini e Prusak: i complimenti di Pedini Amati, Fabbri e Valli
"Guerrini e Prusak hanno onorato al meglio San Marino" - così i Segretari di Stato Federico Pedini Amati e Rossano Fabbri e il presidente della FAMS Paolo Valli.
Nel video le interviste
I più letti della settimana:
{{title}}
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy. Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy