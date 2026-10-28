Onorificenza di Sant'Agata ai piloti Guerrini e Prusak: San Marino sul tetto del mondo nell'Ecorally

Guido Guerrini e Artur Prusak hanno ricevuto l’Onorificenza di Sant’Agata, conferita dai Segretari di Stato Federico Pedini Amati e Rossano Fabbri

Un’impresa mondiale che diventa motivo d’orgoglio per tutta la Repubblica. Guido Guerrini e Artur Prusak hanno ricevuto l’Onorificenza di Sant’Agata, conferita dai Segretari di Stato Federico Pedini Amati e Rossano Fabbri per lo straordinario titolo conquistato nella FIA Ecorally Cup 2025. Un successo storico per l’equipaggio con licenza FAMS, capace di imporsi al termine di una stagione da protagonisti assoluti, con sei vittorie in tredici prove. Un trionfo che vale doppio: Guerrini e Prusak sono infatti i primi nella storia della competizione a conquistare il titolo mondiale sia nel ruolo di pilota sia in quello di copilota.

Un risultato che porta San Marino ai vertici internazionali dell’automobilismo sostenibile e che i due campioni hanno voluto celebrare anche con un gesto simbolico: la donazione dei trofei conquistati sulle Dolomiti – precisamente a San Martino di Castrozza - ai due Segretari di Stato e alla FAMS, con il premio di regolarità dedicato al sammarinese Giorgio Zonzini. Ora, l’ambizione è riportare l’Ecorally a San Marino, con un evento-test che possa celebrare i vent’anni dalla prima edizione, disputata nel 2006. Perché le vittorie più belle non sono soltanto quelle che si conquistano sulle strade del mondo, ma anche quelle che lasciano un’eredità al proprio Paese.







