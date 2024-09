AUTO STORICHE Paciaroni si aggiudica il 19° Rally dei Castelli per auto storiche Vittoria di Gian Paolo Paciaroni al 19° Giro dei Castelli di San Marino, manifestazione turistica con prove per auto storiche, valida quale quinto appuntamento del trofeo della Romagna.

Scenario perfetto con le splendide anni 70-80-90 e primi anni duemila, in mostra nel parcheggio così detto della Funivia. Borgo Maggiore è davvero un territorio idilliaco per questo tipo di manifestazioni. Auto Storiche, che con la formula della regolarità senza perdere di vista la competizione hanno dato vita alla 19^edizione del Rally dei Castelli, inaugurato dal Presidente della Federazione Automotoristica Sammarinese Paolo Valli che ha premiato i piloti del passato presenti al Giro dei Castelli . Equipaggio di prestigio quello formato dalla vincitrice del Rally di San Marino del 1988 Umberta Gibellini, la quale oggi, fa coppia con Micky Martinelli.

19^edizione del Rally dei Castelli vinta da Gian Paolo Paciaroni che ha preceduto i bolognesi Massimo e Andrea Zanasi, terzo un altro bolognese Massimo Dalle Olle. Poi tutte le affermazioni relative alle categorie. Per quanto riguarda le vetture più anziane, successo per il duo Liverani- Strada, davanti a Brighi - Camporesi, terzi Gian Piero e Gian Marco Giorgetti. Vetture anni 70: vittoria del bolognese Zanasi che ha preceduto il marchigiano Pieroni, terzo l’aretino Tiziano Casimirri. Vetture anni 80: vittoria di Paciaroni davanti a Dalle Olle, terzi Gualtieri e Perri. Vetture anni 90: vittoria dei bolognesi Totti e Agostini, seconde le forlivesi Franca Agnoletti e Lorella Agostini, terzi i sammarinesi Marzi e Pelliccioni. Gruppo riservato alle vetture più recenti; affermazione per Luca e Giorgio Fichera, secondi Mattia e Mauro Maestri, terzi Gatti e Bucci. Nella classifica femminile vittoria di Franca Agnoletti davanti a Grazia Liverani e a Mascia Rossi. Il trofeo Lancia ha visto la vittoria di Brighi e Camporesi. L'Associazione Porta del Paese ha premiato quale auto più significativa la Lancia Stratos di Pier Luigi Beccari

