Paolo Andreucci e Rudy Briani hanno vinto il Campionato Italiano Terra 2023.

Paolo Andreucci e Rudy Briani hanno vinto il Campionato Italiano Rally Terra 2023. È questa la prima notizia che arriva dal Rally di Monza, ultima tappa del tricolore in programma l’1 e 2 dicembre che, ancora prima della sua disputa, ha già offerto l’aritmetica sentenza per il titolo nella serie sterrata. L’assegnazione dello scudetto all’equipaggio di MRF Tyres è stata ufficializzata in queste ore attraverso la pubblicazione dell’elenco iscritti per la gara monzese, alla quale non prenderanno parte Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov.

La coppia impegnata principalmente nel Mondiale era l’unica ancora in grado di contendere la vittoria ai capoclassifica. È il quattordicesimo titolo italiano per l’intramontabile Paolo Andreucci, che a 58 anni va ad aggiungere questa terza affermazione nel CIRT (’21, ’22, ’23) alle undici collezionate nella massima serie CIR (tutte comprese tra il 2001 ed il 2018.

