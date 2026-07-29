Paolo Diana non sarà al via dell'edizione 2026 del Rallylegend

Paolo Diana non sarà al via del Rallylegend 2026. È lo stesso pilota ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook, nella quale spiega le ragioni della sua esclusione, legata al regolamento che prevede l'utilizzo da parte dei partecipanti di pneumatici Pirelli. Nel lungo messaggio si legge come il pilota avrebbe accettato di utilizzare gli pneumatici ufficiali dell'evento, ma di aver rifiutato la successiva richiesta di rimuovere dalla vettura e dalla tuta da gara gli adesivi del proprio sponsor, Kumho, azienda che lo sostiene da tempo. "Per correttezza verso un partner che mi supporta ho detto di no", scrive nel suo post, aggiungendo di aver cercato fino all'ultimo una soluzione condivisa. Tra le ipotesi avanzate, sempre in accordo con lo sponsor, anche quella di modificare il logo sostituendo alcune lettere con degli asterischi. Una proposta che, secondo il racconto del pilota, non sarebbe stata accolta dagli organizzatori. Diana precisa di accettare serenamente la decisione, ma non nasconde il dispiacere per l'impossibilità di ritrovare il pubblico che ogni anno lo segue lungo le prove speciali del Rallylegend.

Non è la prima volta che questo accade, il precedente risale ad aprile per l'esibizione nelle Canarie, anche in quell'occasione il pilota sammarinese aveva preferito non partecipare.









