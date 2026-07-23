Paolo e Davide Meloni sul podio a Misano, nel weekend spazio al Salsomaggiore e Gran Turismo al Mugello

Nel fine settimana del 25° Rally Biancazzurro - gara vinta da Luca Pedersoli, con oltre 70 vetture tra moderno, storico e Rally Star -, la Scuderia San Marino si è resa protagonista anche fuori dai confini Nazionali. Il Misano World Circuit ha ospitato il weekend dedicato alle verdure GT con la tappa del GT4 European Series che ha visto impegnati anche l’equipaggio del Team W&D formato da Paolo e Davide Meloni, capaci di prendersi il terzo gradino del podio in entrambe le manche.

Nei kart è stato impegnato Alessandro Pedini Amati, a Le Mans nel campionato Rotax è arrivato il 30° posto di categoria DD2, gara in cui ha fatto registrare il terzo posto in qualifica e un weekend all’insegna della costante velocità.

Tra sabato 25 e domenica 26 luglio si prospettano altri appuntamenti importanti che riguardano i piloti tesserati con la società automotoristica sammarinese. Nel rally spazio al Rally Salsomaggiore Terme, nel quale elenco iscritti risulta la presenza di 6 iscritti alla Scuderia. Giovanni Ciaccio sarà navigato da Greta Pandiani, mentre Cosimo Bombara da Luca Pallottini.

I navigatori Luigi Sartori, Valentina Pasini e Diego Zanotti affronteranno la gara della Coppa Rally di 6ª Zona alle note di Filippo Mattioli, Gianni Federici e Davide Cagni. Nello storico, che ospiterà invece il Trofeo Rally di 3ª Zona, iscritto l’equipaggio formato Davide Biasiolo e Francesco Bartolini sulla Fiat Uno del Team Bassano.

Spazio anche alla velocità su pista: il Mugello ospita il Campionato Italiano Gran Turismo che vedrà la partecipazione di Emanuel Colombini ed Emanuele Zonzini con la Mercedes AMG GT3 del team Antonelli Motorsport e Luciano Privitelio con la Lamborghini Huracan Super Trofeo preparata da Villorba Corse.







