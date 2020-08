TRICOLORE Paolo Meloni vince a Misano Il pilota sammarinese conquista il successo in gara 2 nella categoria Am

Paolo Meloni vince a Misano.

Una vittoria e due podi per Paolo Meloni nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Sulla pista di Misano, il pilota sammarinese ha conquistato il successo in gara 2 nella categoria AM. Paolo Meloni tornerà in pista nel prossimo weekend, sempre a Misano, nel secondo appuntamento del Campionato Europeo GT4 in coppia con Stefano Valli.



