Paolo Segantini vince il 51° Circuito San Marino

Paolo Segantini, navigato da Matteo Innocenti ha vinto la 51' edizione del Circuito San Marino. Una gara condizionata dalla pioggia che si è abbattuta nella mattinata di sabato e che ha costretto gli organizzatori a sospendere la prima prova per garantire la massima sicurezza e il cambio gomme agli equipaggi. Al termine delle tre prove speciali Segantini si è imposto su Lorenzo Grani e Gianluca Casadei. La manche è stata poi ripresa alle 15.00, dando via alla gara. Al termine delle tre prove a vincere è stato Paolo Segantini navigato da Matteo Innocenti su Skoda Fabia preparata dalla Promoservice. Seconda posizione per Lorenzo Grani e Samanta Grossi, che si sono aggiudicati la prima prova, e a chiudere il podio un’altra Skoda, quella guidata da Gianluca Casadei con alle note Christian Isidori.

Nelle storiche la vittoria è di Marcello Colombini insieme a Marco Selva, seguiti dal Talbot di Stefano Rosati e Corrado Costa, che nel duplice ruolo di pilota e navigatore ha concluso al diciassettesimo posto assoluto, terzo Nemo Mazza e Domenico Mularoni. A Livio Ceci il trofeo in memoria di Silvio Stefanelli in qualità di miglior navigatore sammarinese della manifestazione: Ceci insieme ad Angelo Montanari hanno chiuso al quarto posto della classifica assoluta. Mentre Christian Giovannini, navigato su Renault Clio da Daniele Conti, è stato premiato come miglior pilota Under 25 e ottavo assoluto nella classifica finale.