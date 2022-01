RALLYLEGEND 2022 Paolo Valli: "Sarà un Legend speciale con alcuni equipaggi del mondiale WRC. Valentino Rossi? Ci Proveremo" La 20esima edizione del Legend si correrà dal 13 al 16 ottobre

Annunciate le date della 20esima edizione del RallyLegend che si correrà dal 13 al 16 di ottobre. Appassionati già in fermento per una gara che vedrà al via alcuni equipaggi ufficiali del mondiale WRC mentre gli organizzatori sognano di portare sul Titano anche Valentino Rossi.

