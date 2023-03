MOTOGP "Pecco" Bagnaia, bis a Portimao

Weekend perfetto per “Pecco” Bagnaia che, dopo la vittoria di ieri nella Sprint Race, si è imposto anche in gara conquistando il primo Gran Premio dell'anno sul circuito di Portimao. Alle spalle del campione del mondo, in sella alla Ducati ufficiale, c'è l'Aprilia di Maverick Vinales e Marco Bezzecchi che chiude 3° e conquista il suo secondo podio in MotoGP.

Bagnaia sale già a 37 punti in classifica: 25 per il GP, 12 per la Sprint Race. 5 moto italiane nelle prime 5 posizioni, cade invece Marquez che travolge il padrone di casa Oliveira e si prende i fischi del pubblico portoghese. In Moto2 vince lo spagnolo Acosta, in Moto3 il connazionale Holgado al suo primo successo nel motomondiale.

