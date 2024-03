MOTOGP Pecco Bagnaia cittadino onorario di Pesaro

Campione di moto italiano=pilota romagnolo-pesarese, una lunga tradizione spezzata da Pecco Bagnaia e in fretta ripristinata. Il due volte iridato MotoGP, torinese di Chivasso, è ora ufficialmente cittadino onorario di Pesaro, dove risiede stabilmente da quando, nel '15, entrò nell'Academy di Valentino Rossi.

Il primo passo verso una grande carriera definitivamente esplosa in Ducati, vissuta in giro per il mondo ma con un punto fisso cui fare sempre ritorno, Pesaro. La cittadinanza benemerita, proposta dal sindaco Ricci, era già stata approvata all'unanimità dopo il primo titolo mondiale, nel novembre '22. E ora, dopo il secondo, c'è stata la cerimonia ufficiale, svoltasi nel nuovo auditorium Scavolini, sold out per l'occasione.

Sintomo di un amore reciproco, coi pesaresi che, a ogni conquista del titolo, riempiono le strade di bandiere rosso Ducati, tanto quanto nella sua città natia. “Quando vado su a Torino dico che vado a casa dei miei” commenta Pecco sul palco, scatenando i presenti. “Amo questa città e amo i pesaresi – prosegue – questa ormai è la mia casa”. E se nei fatti lo era da tempo, ora Bagnaia, pesarese, lo è anche nero su bianco.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: