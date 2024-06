Francesco Bagnaia ha vinto il gran premio d'Olanda di Moto GP. Ad Assen, il campione del mondo ha preceduto lo spagnolo Jorge Martin e il compagno di squadra Enea Bastianini che è risalito dal decimo al terzo posto. Per Bagnaia si tratta della terza vittoria consecutiva dopo Barcellona e il Mugello. In classifica generale, comanda ancora Martin con 10 lunghezze di vantaggio su Bagnaia. MotoGP che tornerà in pista domenica al Sachsenring per il Gran Premio di Germania.