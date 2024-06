MOTOGP "Pecco" Bagnaia fa tris ad Assen Terza vittoria consecutiva per il pilota della Ducati sul circuito olandese

Francesco Bagnaia ha vinto il gran premio d'Olanda di Moto GP. Ad Assen, il campione del mondo ha preceduto lo spagnolo Jorge Martin e il compagno di squadra Enea Bastianini che è risalito dal decimo al terzo posto. Per Bagnaia si tratta della terza vittoria consecutiva dopo Barcellona e il Mugello. In classifica generale, comanda ancora Martin con 10 lunghezze di vantaggio su Bagnaia. MotoGP che tornerà in pista domenica al Sachsenring per il Gran Premio di Germania.

