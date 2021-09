MOTOGP "Pecco" Bagnaia poleman di Misano: "Quartararo va forte ma anche noi"

Seconda pole position consecutiva per Francesco "Pecco" Bagnaia dopo quella di Aragon. In Spagna il pilota della Ducati trovò anche la prima vittoria assoluta in MotoGP ed è ciò che spera di replicare a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

