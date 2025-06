PECHINO - PARIGI 2025 Pechino – Parigi: la 500 “Lucia” tutta sammarinese prosegue il viaggio verso Parigi Il team biancoazzurro aggiorna costantemente sui social il diario di viaggio

Pechino – Parigi 2025, la Fiat 500 denominata “Lucia” si trova ad Aktau in Kazakistan dove il team sammarinese – si legge sul diario di viaggio- si fermerà per un paio di giorni per evitare rischi concreti di insabbiamento durante i 1500 chilometri di tappe intermedie, prima di arrivare a Baku. La capitale dell'Azerbaigian sarà l'ultima meta una delle linee convenzionali di separazione tra l'Europa e l'Asia. E dunque vicino l'arrivo della 500 sammarinese nel vecchio continente. La gara, al vertice c’è lotta sul filo dei secondi tra Chevrolet e Porsche 911. Ma c’è da sottolineare che anche in coda alla classifica sono presenti entrambe le marche: testimonianza del rischio che si prende spingendo al limite questi bolidi da corsa. La 500 è linea con i propri obiettivi. L'equipaggio - si legge – è certo di arrivare al traguardo di Parigi situato alla Place Vendôme.

